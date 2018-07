Stoomcursus kunst kopen in FAM

Aalsmeer – Manuela Klerkx (kunstagent) en Oscar van Gelderen (uitgever) schreven een inspirerend en praktisch boek over kunst kijken en kunst kopen. Waar ga je kijken en hoe werkt het als je iets wilt kopen? Vrijdag 13 juli geven zij in het nieuwe Flower Art Museum (FAM) in Aalsmeer een ‘stoomcursus kunst kopen’ en worden ze geïnterviewd door kunstverzamelaar Eric van ‘t Hoff.

Ook voor ‘gewone mensen’

Er is onroerend goed – vastgoed, buitenkant, status – en er is ontroerend goed – kunst, binnenkant, passie. Bij velen heerst het idee dat kunst een (linkse) hobby van de elite is en niet toegankelijk voor ‘gewone mensen’. Maar er is ook goed nieuws: het bezitten van kunst is niet voorbehouden aan de rijken der aarde: er is al prachtige kunst te koop voor een paar honderd euro (als je maar goed zoekt en ‘vroeg’ durft te kopen). De stap van kijken naar kopen is voor velen echter een obstakel: de kunstwereld kenmerkt zich door een geheel eigen taal en eigen codes, die Manuela Klerkx en Oscar van Gelderen, zelf kunstkenners en -verzamelaars, in hun boek ‘Ontroerend’ goed proberen te kraken.

Het boek is een inspirerende gids over kunst kijken en kunst kopen: hoe werkt het en hoe doe je het. De auteurs gaan ook in op trends en ontwikkelingen in de kunstwereld, waardoor dit boek voor elke liefhebber, geïnteresseerde en betrokkene zeer de moeite waard is.

Bloemenkunst

Manuela Klerkx werkte twintig jaar in toonaangevende galeries in België, Nederland en Italië, en had zes jaar haar eigen galerie in Milaan. Momenteel werkt ze als kunstagent in Amsterdam. Haar grote passie is het scouten, begeleiden én verkopen van kunst(enaars). Oscar van Gelderen is kunstverzamelaar en uitgever van onder meer Dave Eggers, John Williams (Stoner) en Judas van Astrid Holleeder. Voor de gelegenheid nemen Klerkx en Van Gelderen ook wat bloemenkunst uit hun eigen collectie mee, onder andere van Richard Hambleton, Andre van Noord en Jan Roeland. Uiteraard is het boek op deze avond ook te koop en zijn de auteurs bereid om te signeren.

De lezing begint vrijdag 13 juli om 20.00 uur in het museum aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren). Inloop vanaf 19.30 uur. Entree is 7,50 euro per persoon inclusief koffie en thee. Vrienden van het Flower Art Museum krijgen 50% korting. Voor de deur is ruime parkeergelegenheid aanwezig. Aanmelden kan via email: info@flowerartmuseum.nl. Kijk voor meer informatie op de website: www.flowerartmuseum.nl.