Stieva Metaal Groep Onderneming van het jaar!

Aalsmeer – De finale van de verkiezing Onderneming en Starter van het jaar was vrijdag 2 november in Studio’s Aalsmeer. De aanwezigen werden getrakteerd op een gezellige en spannende avond met entertainment en een verdere kennismaking met alle genomineerde bedrijven. De filmpjes over deze bedrijven wekte bewondering op, wat heeft Aalsmeer een mooie bedrijven binnen haar grenzen.

In de categorie starters waren vier bedrijven genomineerd. Soep Aalsmeer, Turf Aalsmeer, Activate your Business en Knab Interieurbouw. Deze laatste mag zich starter van het jaar noemen. Aandoenlijk was dat de twee eigenaren, Marc van der Knaap en Ab Baksteen, als eerste hun moeders en vervolgens hun echtgenotes dankten voor hun steun.

In de catogorie midden-bedrijf streden vier bedrijven om de eer. Het moet wel een moeilijke keuze zijn geweest voor de jury, want allen zijn in hun eigen ‘ding’ toppers. De keuze was Gentlemen’s Place, Zeilschool Aalsmeer, Boerma Instituut en Parfum Flower Company en dit bedrijf van Wouter de Vries mocht het beeldje van Flora in ontvangst nemen.

Wethouder Robert van Rijn mocht de hoofdprijs uitreiken in de categorie onderneming groot bedrijf. Ook hier weer vier genomineerden die uitblinken in hun sector en grote bewondering verdienen. De jury heeft vast pittige discussies gevoerd. Zulke mooie bedrijven en allen zo gespecialiseerd. The Beach, Van Vliet Containers, Issos Interieurbouw en de Stieve Metaal Groep streden om de titel en laatstgenoemd leerbedrijf is uitgeroepen tot onderneming van het jaar.

Feestelijk werden alle winnaars in het zonnetje gezet met als afsluiting een foto van alle genomineerden. Goed georganiseerd deze avond met entertainment van de band Zoom en het Kudelstaartse ‘slangenmens’ Danielle Bubberman. Besloten werd met een gezellige na-borrel in de New York-zaal en hier is nog lang nagepraat en geborreld.

Foto: www.kicksfotos.nl