Stichting SAM zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – De Activiteiten Commissie van Stichting SAM organiseert al jaren een boottocht, een geliefde traditie. Gasten worden uitgenodigd voor een volledig verzorgde dag op een prachtige boot. De afgelopen jaren is gebruik gemaakt van de Nirvana, een schip dat telkens weer een geweldige aanbieding doet. De vrijwilligers zijn de hele dag druk in de weer om ervoor te zorgen dat de gasten genieten van koffie, lekkernijen en een driegangenmenu. Het geeft veel vreugde om de blije gezichten van te passagiers te zien. Het bestuur van Stichting SAM zet elk jaar alles op alles om een goede sponsor te vinden, zodat de boottocht tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden kan worden. Hierdoor kunnen ook mantelzorgers deelnemen aan deze reis.

Geraniummarkt en lunch

Daarnaast is de Activiteiten Commissie altijd present op de braderie tijdens de Geraniummarkt in mei, waar geprobeerd wordt nieuwe vrijwilligers en donateurs te werven. Voor groepen zoals rolstoelwandelen, duo fietsen en de creagroep is SAM namelijk altijd op zoek naar (jongere) vrijwilligers.

Een andere activiteit is de gezamenlijke lunch. Dit jaar onder de noemer ‘SAM Samen’ en zijn de bezoekers van de dagbesteding van Het Kloosterhof, samen met hun mantelzorgers, uitgenodigd om een gezellige ochtend/middag te komen delen. Dit jaar is de lunch bij Kwekerij Nieuwkoop Europe B.V. waar in de kantine een leuke dag georganiseerd is. De gasten beginnen met koffie en koek, waarna de groep wordt opgesplitst. Een deel van de gasten neemt deel aan een muziekquiz, verzorgd door de Jongerengroep van SAM, terwijl de andere groep een rondleiding krijgt door de kwekerij. Na de lunch wisselen de groepen en wordt afgesloten af met een borrel en een hapje.

Sponsors gezocht

Welk bedrijf, instantie of particulier wil SAM sponsoren om deze activiteiten ook in 2026 weer mogelijk te maken? En wie wil deel uitmaken van het enthousiaste team van vrijwilligers van SAM? Voor informatie over vrijwilligerswerk kan contact opgenomen worden met Marry Koningen via 06-40024964. Voor sponsoring is Annemieke van der Wolf bereikbaar via: annemieke.vanderwolf@stichtingsam.eu.