Stichting Anders 10 jaar: Ruim 10.000 hulpvragen

Aalsmeer – Op 15 oktober bestaat Stichting Anders tien jaar. Een periode waarin ruim 10.000 hulpvragen zijn ontvangen. Hulpvragen die opgelost konden worden dankzij de ruimhartige inzet van ondernemers die kosteloos hun producten en diensten hiervoor beschikbaar stelden. Robert de Heer, oprichter en directeur van Stichting Anders Nederland: ‘’We blijven dankbaar voor de bereidheid van ondernemers om zich in te zetten voor mensen in nood. Juist door een product of dienst beschikbaar te stellen maken zij een heel groot verschil voor iemand in armoede.’’ Ondernemers uit alle soorten branches worden ingezet en zijn van betekenis voor kwetsbare inwoners in armoede. Sommige ondernemers doen dit jaar voor het eerst mee. Anderen al vanaf het prille begin.

Elk jaar komen er nieuwe regionale stichtingen van Stichting Anders bij. Ook in Amstelland is een Anders netwerk actief in Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Ouder-Amstel. Stichting Anders Amstelland heeft in haar vijf-jarig bestaan al ruim 600 hulpvragen mogen ontvangen. ‘’Armoede is niet altijd zichtbaar, zeker in onze regio, waardoor ondernemers verbaasd zijn over de hoge nood. We komen bij hulpvragers thuis langs, waar we soms schrikken van de situatie. Met elkaar mogen we vervolgens helpen in deze uitzichtloze situaties’’, vertelt regioleider Koen Persoon. Word je als ondernemer enthousiast over het werk van Stichting Anders? Meld je aan als partner en vier dit feest van dankbaarheid ook mee. Info via www.stichtinganders.nl/amstelland.

Foto: aangeleverd

