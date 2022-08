Stevige bijdrage Nils Eekhoff aan EK-titel Fabio Jakobsen

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout – Wielrenner Nils Eekhoff kon afgelopen zondag na het Europees kampioenschap in München met veel plezier terugkijken op zijn debuut bij het nationale profteam. Met een sterke en lange kopbeurt in de slotfase van de race had de Rijsenhouter, als een van de zeven helpers, een welkom aandeel in de overwinning van kopman Fabio Jakobsen. Zelf kwam Nils, uitbollend na gedane arbeid, als 81ste over de eindstreep. Op afstand kon hij toekijken hoe Jakobsen met een machtige sprint zijn favorietenrol waarmaakte. “De titel komt het hele team toe”, prees de winnaar zijn perfect samenwerkende ploeggenoten.

Voor Eekhoff was de deelname aan het EK zijn eerste wedstrijd na de slopende Ronde van Frankrijk. Nils: “De week na de Tour was ik bijna tot niets meer in staat, zo kapot was ik. Ik heb mijn fiets nauwelijks aangeraakt.” Daarna is de renner zoetjesaan begonnen met het weer opbouwen van zijn conditie. In München maakte hij alvast een sterke en gemotiveerde indruk. Nils kijkt nu uit naar het restant van het seizoen. Komende zondag staat de Hamburg Classic op zijn programma, een week later volgt de Bretagne Classic.

Vertrek Owen Geleijn

Owen Geleijn, het andere wielertalent uit Rijsenhout, verlaat aan het einde van het seizoen opleidingsploeg Jumbo-Visma. Bij welk team hij zijn carrière gaat voortzetten is nog niet bekend gemaakt. Met Geleijn neemt ook Rick Pluimers afscheid van Jong Jumbo. “Beide renners hebben een groot aandeel in de groei van het team gehad en zich ook op persoonlijk vlak ontwikkeld”, zegt ploegbaas Robbert de Groot. De 21-jarige Owen Geleijn reed drie jaar voor Jong Jumbo. Hij maakte zich vooral verdienstelijk als ‘koerskapitein’, in het peloton het verlengstuk van de ploegleider. Een zevende plek in een wedstrijd in Slovenië was zijn beste uitslag. Toegevoegd aan het profteam van Jumbo-Visma mocht Owen ook in enkele wedstrijden proeven van wielrennen op het hoogste niveau.

Foto: Nils Eekhoff aan de start van de in juli gehouden Tour de France.