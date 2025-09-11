Steun voor Opsporingsteam Aziatische hoornaars

Aalsmeer – In de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur, donderdagavond, heeft wethouder Spaargaren vragen van Floraalsmeer over de vondst van nesten van de Aziatische hoornaars in de gemeente beantwoord. Hij liet daarbij een flesje met een gevangen Aziatische hoornaar rondgaan. In Aalsmeer zijn twee nesten van de Aziatische hoornaar gevonden die door de provincie worden geruimd. Het Opsporingsteam Aziatische hoornaar Kudelstaart – Aalsmeer is op zoek naar nog meer nesten. Voor het opsporen van nesten van de Aziatische hoornaar is het werk van Aalsmeerse imkers en anderen, verenigd in het Opsporingsteam Aziatische Kudelstaart – Aalsmeer, onontbeerlijk, aldus de wethouder. De wethouder deelde mee dat de gemeente het werk van Opsporingsteam Aziatische hoornaar Kudelstaart – Aalsmeer en de Natuurgroep Aalsmeer gaat ondersteunen.

Daarmee wordt het mogelijk dat het Opsporingsteam een scanner aanschaft waarmee gezenderde Aziatische hoornaars gevolgd kunnen worden naar hun nest. Met de scanner kan een nest veel sneller worden opgespoord en vernietigd, wat belangrijk is voor de biodiversiteit in de gemeente. Ook zal snelle ruiming overlast voor burgers verminderen. Het opsporen van het eerste nest in Kudelstaart (bij Geerland) kostte ruim drie weken en is inmiddels geruimd. Het nest in de Hornmeer is na vijf weken intensief zoeken nog steeds niet gevonden. Dat maakt de noodzaak van de aanschaf van een scanner met zenders duidelijk.

Het nest in het Seringenpark worden naar verwachting deze week geruimd. Na de ruiming zullen nog ongeveer twee weken Aziatische hoornaars rondvliegen. Het Opsporingsteam Aziatische hoornaars Kudelstaart – Aalsmeer zal die zoveel mogelijk vangen met lokvallen. Als na die tijd nog Aziatisch hoornaars rondvliegen dan wijst dat erop dat er nog meer nesten zijn. Wie nog Aziatische hoornaars in Kudelstaart ziet, kan dit doorgegeven via een appje met zo mogelijk een foto naar telefoonnummer 06-22350307 (Jan Westerhof).

Foto: Het nest van de Aziatische hoornaars in het Seringenpark. Foto: Lennart van Selm



