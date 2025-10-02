Donaties Schipholfonds voor 29 sportclubs

Schiphol – Sportclubs uit de omgeving van de luchthaven Schiphol zijn blij gemaakt met een financiële bijdrage uit het Schipholfonds. Met de donaties uit het Schipholfonds kunnen de verenigingen investeren in sportartikelen en -materialen. Maar ook in ledverlichting en kleding.

Scouting, tennis en roeien

In de derde donatieronde van dit jaar werd in totaal 110.000 euro toegekend aan 29 sportclubs. Met deze derde ronde komt het totaalbedrag dit jaar voor sportinitiatieven in de regio van de luchthaven op ruim 330.000 euro. De animo voor het Schipholfonds is groot: ook in deze ronde kwamen er veel aanvragen binnen.

Uit Aalsmeer is één aanvraag gehonoreerd. Scouting Wiol & Willem Barendsz krijgt een subsidie van 4.000 euro, die met name gebruikt gaat worden voor de aanschaf van nieuwe tenten. Ook blij gemaakt in de nabije dorpen zijn Tennisvereniging Rijsenhout met 5.000 euro, Roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter uit Uithoorn met 1.580 euro en Zijderveld Badminton uit Amstelveen met 2.500 euro. Later dit jaar volgt nog een vierde ronde. Aanvragen kunnen tot 24 oktober 2025 worden ingediend via de website www.schipholfonds.nl.

Voor iedereen bereikbaar

“Met de bijdragen van het Schipholfonds willen we ervoor zorgen dat sport voor iedereen bereikbaar blijft en dat sportverenigingen hun verbindende rol kunnen blijven vervullen. Het is geweldig om te zien hoeveel energie en liefde voor de sport bij al die clubs zit”, aldus bestuurslid Teun de Nooijer.

————-

Foto: Uitreiking donaties aan vertegenwoordigers van de 29 sportclubs (aangeleverd).