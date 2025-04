Steun ‘Project Schoolbus’ in India

Aalsmeer – Een groep enthousiaste dames uit Aalsmeer heeft zich gecommitteerd om een bijzonder project te ondersteunen dat de toekomst van kinderen in India kan verbeteren. De groep zet zich in voor Project Schoolbus, ten behoeve van de Kukrah School in Bihar, India.

Deze school biedt onderwijs aan meer dan 200 kinderen. Helaas is voor veel van hen de afstand naar de school een obstakel. Kinderen die meer dan 12 tot 15 kilometer van de school wonen, kunnen vanwege de afstand en onveilige omstandigheden niet dagelijks naar school gaan. Hierdoor verliezen zij kostbare kansen op educatie.

De dames willen daar verandering in brengen door een schoolbus te realiseren die dagelijks 35 kinderen naar school brengt, zodat zij veilig onderwijs kunnen volgen en een warme maaltijd kunnen krijgen. Het doel van het project is om 25.000 euro in te zamelen om deze schoolbus en het bijbehorende programma te realiseren. Van dit bedrag wordt 20.000 euro gebruikt voor de bus zelf en 5.000 euro voor de kosten van de maaltijden en het onderwijs voor de 35 kinderen gedurende een jaar. De groep werkt hard om deze benodigde fondsen bij elkaar te krijgen, onder andere door het organiseren van verschillende acties. Er is al 3.200 euro opgehaald, maar er is meer geld nodig. De dames hopen op (financiële) steun van inwoners.

“Voor ons is dit veel meer dan een inzamelingsactie. Het is een kans om een verschil te maken in het leven van kinderen en hen de middelen te geven om hun dromen te realiseren. Als we allemaal bijdragen, hoe klein ook, kunnen we samen echt het verschil maken”, aldus Melanie Meijer, één van de initiatiefnemers van dit project. Kijk voor meer informatie, de voortgang en een donatie op: https://ko-fi.com/teambeyond29333

Foto: Kinderen van de Kukrah School in Bihar, India (foto aangeleverd).