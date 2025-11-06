Steun landbouwproject van Kenya Kesho School

Aalsmeer – Eric Stokman en Suzanne Langelaan uit Aalsmeer zijn in contact gekomen met Peter en Sandra Ruysenaars, oprichters van de Kenya Kesho School for Girls in het dorp Mshiu, Kwale County. De school in Kenia richt zich op het onderwijs en de zelfredzaamheid van meisjes en vrouwen in het dorp Mshiu.

Kennis en vaardigheden

Kwale County is een van de armste districten van Kenia, presteert ondermaats op alle ontwikkelingsindicatoren en behoort tot de onderste 15% van de bevolking qua onderwijs. Kwale County heeft een grote bevolking: 78% van de totale bevolking bestaat uit 0 tot 18-jarigen en er zijn grote gezinnen. De school speelt in op de dringende behoefte aan onderwijs voor meisjes; in Kwale County rondt slechts 0,024% van de meisjes de middelbare school af. Dit komt doordat tienermeisjes vaak op zeer jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt of tegen hun wil zwanger raken. De school biedt momenteel onderwijs aan 13% van alle meisjes die doorstromen naar het hoger secundair onderwijs (SSE) in Kwale County. Doordat meisjes al op jonge leeftijd zelfstandig worden dankzij onderwijs op de Kenya Kesho School, worden kindhuwelijken en tienerzwangerschappen voorkomen. Bovendien dragen de meisjes met het zelfvertrouwen, de kennis en de vaardigheden die ze op school opdoen bij aan de algehele ontwikkeling van de gemeenschap, waardoor afhankelijkheid wordt verminderd.

Voedselzekerheid en inkomensgroei

De school wil haar impact vergroten door duurzame landbouw te integreren in het onderwijs en zo bij te dragen aan voedselzekerheid en inkomensgroei. Eric en Suzanne hebben beiden de blijvende impact van de school gezien. De school biedt meer dan alleen onderwijs en heeft een blijvende positieve impact op de regio. Dit landbouwproject zal bijdragen aan de zelfredzaamheid van niet alleen de meisjes, maar van de hele gemeenschap. Voor het landbouwproject is veel geld nodig. Eric en Suzanne doen daarom een oproep aan inwoners en vragen om financiële steun. Er is namelijk een flink bedrag nodig. Donaties kunnen worden gedaan aan: NL 36 ABNA 0587 2268 54 onder vermelding van Stichting Kenya Kesho. Aan de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA) zal verdubbeling van het uiteindelijk opgehaalde bedrag gevraagd worden. Meer informatie: www.kenyakeshoschoolforgirls.org

Foto: Leerlingen uit groep 5 van de Kenya Kesho School. Foto: Suzanne Langelaan

