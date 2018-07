Step by Step gaat niet door!

Aalsmeer – Het leuke evenement Step by Step, dat zou plaatsvinden op zaterdag 6 oktober, gaat niet door. “Wegens privé omstandigheden hebben we moeten besluiten dit jaar Step by Step niet te organiseren. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer van de partij zijn. Het zou dan om de datum zaterdag 5 oktober 2019 gaan. Houd jullie enthousiasme vast”, aldus de organisatoren Jacco en Jenifer op facebook.

Vorig jaar namen aan de achtste editie van deze sportieve tocht met hilarische opdrachten door Aalsmeer zo’n 700 inwoners in diverse teams deel. De animo voor Step by Step is al jaren bijzonder groot. Binnen zo’n 2,5 tot 3 weken na de start van de inschrijving kan al uitverkocht geroepen worden. In april liet de organisatie nog weten dat de negende editie van Step by Step wederom plaats zal gaan vinden bij FC Aalsmeer.

Velen zullen het jammer vinden een jaar niet op de step te mogen staan, maar er is begrip en al uitgekeken wordt naar de editie in 2019. Nogmaals: Het evenement gaat niet door wegens privé omstandigheden, dus niet omdat de gemeente geen vergunning zou verlenen. Er was zelfs al groen licht voor de tocht gegeven door de bestuurders.