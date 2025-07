Steekincident en auto te water in Centrum

Aalsmeer – In de garage van de Lidl aan de Stationsweg is woensdag 9 juli rond negen uur in de avond een persoon gewond geraakt na een steekincident. De persoon is licht gewond geraakt en kon zelf naar de ambulance lopen voor behandeling. De gewonde is vervolgens wel vervoerd naar het ziekenhuis. De oorzaak van het steekincident is vooralsnog onbekend, maar volgens de politie is een verkeersruzie de oorzaak van dit gewelddadige treffen.

Niet lang na het steekincident moest de politie opnieuw in actie komen. Op de Lijnbaan was een auto in de sloot gereden. De inzittenden zijn zelf uit de auto geklommen en, volgens getuigen, er in een ander voertuig vandoor gegaan, Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Er is een vermoeden dat het steekincident en het ongeval met elkaar te maken hebben, maar de zaak (zaken) is nog in onderzoek.

De aanwezigheid van veel politie, die met hoge snelheid en sirenes aan arriveerden, twee ambulances, de traumaheli en de helikopter van de politie trok veel bekijks bij de Stationsweg. De politie heeft echter niet hoeven ingrijpen om nieuwsgierige kijkers op afstand te houden. Het publiek volgde dit ‘spektakel’ vanaf de overkant.

Foto’s: Marco Carels