Startersjeugd speelde succesvol seizoen

Wilnis – De tafeltennisvoorjaarscompetitie van 2025 is inmiddels afgerond en het combinatie startersteam heeft het goed gedaan tijdens hun tweede competitieseizoen.

Nadat de spelers in hun eerste seizoen op de zevende plaats (van de 15) waren geëindigd, hebben ze dit seizoen de tweede plaats behaald. Alle vier de spelers – Jason, Mats, Milo en Wisenty – hebben duidelijk een stijgende lijn laten zien, dit komt mede door de coaches en de reguliere en extra training op de vrijdagavond en de middag bij Veenland in de Willisstee in Wilnis.

In de starterscompetitie worden er op zaterdag vier enkel- en een dubbelpartij gespeeld, waarbij de opstelling elke zaterdag wisselt, zodat alle spelers aan de beurt komen. De meeste wedstrijden werden ruimschoots gewonnen met 5-0 of 4-1 op twee wedstrijden na. Door het goede resultaat gaan de jongens na de zomervakantie in de 5e klasse van de reguliere competitie spelen, waarbij ze met z’n drieën 10 partijen per wedstrijd gaan spelen.

Bij de jeugd van Veenland tafeltennis, maar ook bij de senioren en veteranen, is er nog voldoende ruimte voor nieuwe spelers. Elke vrijdag wordt er in de sporthal van Willisstee in Wilnis gespeeld, waarbij de jeugd onder deskundige leiding wordt getraind. Meer informatie is te vinden op de website en via tafeltennis@veenland.nl.

Jason, Mats, Milo en Wisenty hebben duidelijk een stijgende lijn laten zien. Foto: aangeleverd.