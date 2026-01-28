Start volgende fase Burgemeester Hoffscholteweg

Aalsmeer – Begin februari start de gemeente met de volgende fase van de werkzaamheden aan de Burgemeester Hoffscholteweg, tussen de N196 en het Spoorlijnpad. Deze werkzaamheden, die naar verwachting in april 2026 gereed zijn, bestaan uit het verplaatsen van overtollig zand naar het bouwterrein voor de uitbreiding van woonwijk Polderzoom, de aanleg van het nieuwe fietspad en het verbeteren en aanleggen van het voetpad. Ook wordt de rijbaan in deze periode geasfalteerd. Tijdens de werkzaamheden kunnen weggebruikers hinder ervaren door bouwverkeer en tijdelijke omleidingen. Ter plaatse worden verkeersdeelnemers om het werkgebied heen geleid.

Doorstroming en leefbaarheid

Wethouder Sven Spaargaren van Openbare Ruimte: “Ik ben blij dat we nu starten met de aanleg van het laatste deel van de Burgemeester Hoffscholteweg. Als deze straks klaar is, hebben we een goede verbinding voor zowel auto’s als fietsers en worden de Stommeerkade en de Ophelialaan ontlast van extra verkeer. Dit is een belangrijke stap in het verbeteren van de doorstroming en de leefbaarheid.”

Planning

De planning voor de periode daarna ziet er als volgt uit: in het voorjaar van 2026 wordt het deel van de Burgemeester Hoffscholteweg tussen de N196 en het Spoorlijnpad opgeleverd, inclusief het nieuwe fietspad. Vanaf het voorjaar tot en met de zomer van 2026 worden het fiets- en voetpad tussen de Pieter van Lisselaan en de Aalsmeerderweg aangelegd, waarbij de rijbaan tijdelijk wordt afgesloten. De volledige Burgemeester Hoffscholteweg gaat vervolgens in de periode van zomer tot najaar 2026 open. Meer informatie over de werkzaamheden staan op https://www.aalsmeer.nl/projecten-plannen-en-beleid zoek op Hoffscholteweg

Foto: Werkzaamheden aan Burgemeester Hoffscholteweg. Foto: Gemeente Aalsmeer.