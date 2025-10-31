Start nieuwbouw TICA op Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer – In Greenpark is gestart met de bouw van 30.000 vierkante meter duurzame bedrijfsruimte, die de nieuwe thuisbasis gaat zijn voor TICA Aalsmeer. Met deze stap krijgt TICA de mogelijkheid verdere invulling te geven aan hun groeiambitie. Het plan wordt ontwikkeld op de locatie van 6,2 hectare grond op Greenpark Aalsmeer die eigendom is van ontwikkelaar Next Level Development.

De planvorming van deze complexe herontwikkelingsopgave is in 2021 gestart en na de sloop is het terrein opnieuw ingedeeld en in samenwerking met GPAG en de Gemeente Aalsmeer opnieuw voorzien van openbare infra om het gebied goed ontsloten te houden en de ontwikkeling zorgvuldig in te passen in het gebied. Op deze manier krijgt het Greenpark een duurzame impuls en is de continuïteit voor bedrijvigheid in de Gemeente weer gewaarborgd.

Het totale project bestaat uit twee gebouwen, waarvan TICA het gebouw direct gelegen naast de N201 zal betrekken. TICA Aalsmeer heeft een langjarige huurovereenkomst getekend voor een gebouw dat bestaat uit ca 19.500 vierkante meter bedrijfsruimte, 10.000 vierkante meter mezzanine en 1.100 vierkante meter kantoorruimte. In de vernieuwde TICA Aalsmeer is volop ruimte voor groei; in meters op de mezzanine specifiek voor projecten showrooms én in mogelijkheden voor members en exposanten.

Op 21 oktober werd op de bouwplaats het startschot gegeven van de bouw, door middel van het slaan van de eerste paal. Wethouder Sven Spaargaren was bij dit heugelijke moment aanwezig en uitte zijn blijdschap over het feit dat TICA terugkeert naar de gemeente Aalsmeer, wat de oorsprong is van het bedrijf. Na deze toespraak sloegen de directieleden van TICA, Martijn Cliteur, Rogier Uivel en Robert Segers samen een symbolisch paaltje in de grond, waarna zij het startschot mochten geven in de echte heimachine. De realisatie van het gebouw dat is ontworpen door Palazzo architecten uit Duiven is nu in volle gang, wordt gerealiseerd door bouwbedrijf de Vries en Verburg en zal naar verwachting eind 2026 worden opgeleverd, waarna TICA verwacht begin 2027 definitief haar intrek te nemen. Next Level is momenteel nog actief bezig met de verhuur van de tweede ontwikkeling.

Foto: Directieleden TICA geven startschot voor nieuwbouw (aangeleverd).