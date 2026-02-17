SSK stopt per direct met papierinzameling

Kudelstaart – Stichting Supporting Kudelstaart (SSK) stopt na bijna 57 jaar per direct met het ophalen van oud papier in Kudelstaart. Door toenemende beperkingen vanuit de rijtijdenwet is het steeds lastiger, en inmiddels zelfs onmogelijk, geworden om voldoende vrachtwagens op vrijdagavond, of op andere avonden, in te zetten. Ook het verplaatsen naar het weekend blijkt geen haalbare optie vanwege sportieve verplichtingen van de vele vrijwilligers. Daarnaast maken de veiligheidsverplichtingen rondom het werken met de vrachtwagens de situatie steeds complexer.

Ondanks intensief overleg met de gemeente Aalsmeer, afvalverwerker Nijssen en De Meerlanden, en het verkennen van diverse creatieve alternatieven, is er geen werkbare oplossing gevonden. Daardoor was vrijdag 13 februari de allerlaatste keer dat SSK, samen met de Kudelstaartse verenigingen, de ophaalronde van oud papier heeft verzorgd. In de komende weken wordt duidelijk hoe de gemeente Aalsmeer in samenwerking met De Meerlanden de papierinzameling in Kudelstaart gaat organiseren.

SSK spreekt grote waardering uit voor alle verenigingen die zich jarenlang hebben ingezet voor de ophaalrondes: RKDES, korfbalvereniging VZOD, Schaatstrainingsgroep VZOD, Tennisvereniging Kudelstaart, Carnavalsvereniging De Pretpeurders, Handboogvereniging Target en Stichting Kudelkamp. Daarnaast gaat dank uit naar de verenigingen die in eerdere jaren hebben meegeholpen: muziekvereniging Flora, SV Omnia, het voormalige Showjachthoornkorps en Oceanus. Dankzij de inzet van de leden van al deze verenigingen is het SSK gelukt om in de loop der jaren vele honderdduizenden guldens en euro’s op te halen. Deze opbrengsten hebben SSK in staat gesteld tal van Kudelstaartse verenigingen te ondersteunen. Om trots op te zijn! Hoewel het ophalen van oud papier stopt, blijft SSK zich in de komende jaren inzetten voor het verenigingsleven in Kudelstaart. De bekende Kudelstaartse kienavonden blijven op de agenda staan en nieuwe donateurs zijn nog altijd van harte welkom. Meer informatie is te vinden op: www.stichtingsupportingkudelstaart.nl