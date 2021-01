Spontane gezelligheid met een zwaaisteen

Amstelland – Eind januari wordt door Shirley Kamerman de eerste Zwaaisteen in Amstelveen geplaatst. Shirley zag op social media het initiatief Zwaaisteen voorbijkomen en had meteen iemand in gedachte die ze de gezelligheid van het zwaaien gunt.

Shirley: “Samen met een vriendin rij ik regelmatig een rondje door de polder met de paarden. Bij een huis zien we vaak een mevrouw zitten waar we naar zwaaien. Dat doen we al heel wat jaren. Mijn vriendin en ik zijn haar zelfs oma gaan noemen, terwijl we haar nog nooit echt hebben ontmoet. Ik vind het een mooi gebaar om deze mevrouw te verrassen met een Zwaaisteen en kijk ernaar uit om haar nu écht eens te ontmoeten.”

Voor iedereen

Een Zwaaisteen is een stoeptegel met een vrolijke zwaaihand die voorbijgangers uitnodigt om naar elkaar te zwaaien. Zwaaistenen zijn er voor iedereen. Jong of oud, alleenwonend of een gezin: dat maakt niet uit. Iedereen kan immers wel wat extra gezelligheid gebruiken, nietwaar?!

Zwaaistenen zijn voornamelijk te vinden bij mensen voor het huis die blij worden van de gezelligheid van een zwaaigroet. Soms tref je ze ook aan voor de recreatieruimte van zorginstellingen. Waar de Zwaaisteen ook ligt, de steen nodigt uit om vaker naar anderen te zwaaien. En dat zwaaien is niet alleen gezellig, het levert zelfs een glimlach en een vrolijk contactmomentje op.

Landelijk initiatief

Zwaaisteen is een landelijk initiatief naar het idee van Corinne Tijsseling uit Zwolle. Zij merkte dat mensen spontane gezelligheid, zoals zwaaien, rondom het huis waarderen. Corinne bedacht de Zwaaisteen, die de huiskamer vult met gezelligheid, een glimlach en (zwaai)contact. Het krachtige aan de Zwaaisteen is dat het betekenis heeft voor iedereen. Iedereen kan immers zwaaien! De eerste Zwaaisteen werd in 2019 in Zwolle geplaatst, ondertussen liggen er Zwaaistenen in heel Nederland en zelfs in België. Meer informatie is te vinden op www.zwaaisteen.nl

Foto: Dit Portie goedendag met Zwaaisteen gaat naar Shirley uit Aalsmeer. Zij gaat hier binnenkort iemand blij mee maken. Foto: www.zwaaisteen.nl