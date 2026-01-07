Spelletjesochtend Participe en Op de Hoek

Kudelstaart – Op vrijdag 9 januari van 10.00 tot 12.00 uur organiseren Participe Amstelland en Op de Hoek een gezellige spelletjesochtend in het café op de hoek van de Kudelstaartseweg. Terwijl het buiten sneeuwt en het ijzig koud is, wordt het binnen in Op de Hoek lekker warm en gezellig gemaakt met allerlei spelletjes.

Kom heerlijk opwarmen met een kopje koffie of thee, schuif aan voor een spelletje en geniet van de knusse wintersfeer. Of je nu fanatiek meespeelt of gewoon komt voor de gezelligheid: alles mag. Er staan verschillende spelletjes klaar, maar neem gerust ook zelf een leuk spel mee.

Foto: Winter wonderland, eigen foto Café Op de Hoek.