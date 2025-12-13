Spelletjesmiddag Ronde Tafel 110 voor Stichting Anders

Aalsmeer – Op 1 maart 2025 organiseerde Ronde Tafel 110 Westeinder uit Aalsmeer een sfeervolle en goedbezochte spelletjesmiddag bij Zeilschool Aalsmeer, speciaal voor Stichting Anders. De middag stond volledig in het teken van plezier, ontmoeting en het creëren van waardevolle momenten voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. De spelletjesmiddag was voor jong en oud. Zo stond er voor de jonge kinderen een springkussen en suikerspinmachine. Voor de ouders waren er ook talloze andere opties, zoals bijvoorbeeld de georganiseerde muziekquiz.

De Ronde Tafel wilde met deze actie niet alleen iets doen voor een mooi lokaal doel, maar ook een warme, laagdrempelige dag neerzetten waar iedereen zich welkom zou voelen. De locatie van Zeilschool Aalsmeer aan de Westeinderplassen bleek daarvoor de perfecte plek. Oud-Hollandse spellen, spelletjestafels en kleine challenges zorgden al snel voor een vrolijke en ontspannen sfeer onder zowel kinderen als ouders.

Dankzij de inzet van de Ronde Tafel, vrijwilligers en de betrokkenheid van de bezoekers werd een prachtig bedrag van €750,- opgehaald voor Stichting Anders. Op 12 november werd de officiële cheque feestelijk uitgereikt aan Koen Persoon, regioleider van Stichting Anders Amstelland. Mede door Zeilschool Aalsmeer en Hobi partyverhuur die respectievelijk de locatie en het springkussen ter beschikking stelde, is het een geslaagde dag geworden.

Stichting Anders, die zich inzet voor gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, reageerde dankbaar op het initiatief. De opbrengst zal worden ingezet om nog meer waardevolle momenten en praktische hulp te realiseren voor gezinnen in de regio. Met dit geslaagde evenement onderstreept Ronde Tafel 110 Westeinder haar maatschappelijke betrokkenheid en laat het zien dat saamhorigheid nog altijd een krachtig middel is om verschil te maken. Ben je onder de 40 jaar en heb je interesse om ook lid te worden van de Ronde Tafel 110 Westeinder? Neem vooral contact op via www.roundtable.nl.

———–

Foto: Overhandiging cheque aan Koen Persoon (rechts) van Stichting Anders (aangeleverd).