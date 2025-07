Speciale gast in het Flower Art Museum

Aalsmeer – Het Flower Art Museum in Aalsmeer krijgt deze zomer een speciale gast. Vanaf 24 augustus is de internationaal gerenommeerde kunstenares Lida Sherafatmand gedurende vijf weken ‘artist in residence’ bij het museum. In deze periode werkt zij aan de voorbereiding van een tentoonstelling die in 2027 zal plaatsvinden.

Lida Sherafatmand is geboren in Iran en vond in de jaren negentig als vluchteling voor het politieke regime haar weg naar Malta. Zij schildert veel in Noord-Macedonië, waar zij inspiratie ontleent aan het prachtige berglandschap rond het Meer van Ohrid. Haar bloemrijke schilderijen zijn een reflectie van haar innerlijke belevingswereld. Met haar kunst kiest zij bewust voor schoonheid als tegenkracht van geweld.

Lida exposeert in vele landen en is actief betrokken in het debat over de sociale impact van kunst. Tijdens haar verblijf in Aalsmeer geeft Lida twee workshops waarin zij haar werkwijze en visie op de helende kracht van kunst zal delen. Ook is zij tijdens de openingstijden regelmatig in het museum aan het werk. In 2022 exposeerde Lida al eens in het Flower Art Museum en de contacten uit die tijd gaven aanleiding voor deze nieuwe samenwerking. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Entree van het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren).