Solexvrienden organiseren Kees Klomp Rit

Kudelstaart – Op zondag 3 augustus organiseren de Solexvrienden van Kudelstaart en De Kwakel weer een solexrit. Al jaren lang werd rond deze tijd de ‘Kees Klomp’s verjaardagsrit’ gereden. Nu Kees er helaas niet meer is, hebben de solexvrienden besloten om deze traditie, ter nagedachtenis, voort te zetten onder de naam ‘De Kees Klomp Rit’. Dit jaar valt de rit ook nog eens samen met het Polderfeest in De Kwakel en daarom is besloten om de rit te starten en te eindigen midden in het feestgedruis. Verzamelen zondag vanaf 9.30 uur bij Café Cobus aan de Drechtdijk 21, waarna om klokslag 10.30 uur de solexen vertrekken voor een prachtige rit van ongeveer 70 kilometer kriskras door het Groene Hart.

Onderweg wordt (voor eigen rekening) een lunchstop gehouden waarna rond 15.00 uur de aankomst is bij de feesttent van het Polderfeest De Kwakel. Daar is op dat moment de familiedag gaande. Ieder is van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten en te genieten van een drankje, alle activiteiten en de Kwakelse gezelligheid.

Iedereen in het bezit van een solex of een andere bromfiets van 30 jaar of ouder is welkom om mee te rijden. Wel graag vooraf aanmelden via een appje naar Chris van Arenthals van de Solexvrienden De Kwakel en Kudelstaart: 06-22403246.

