Softbal-dames Thamen zoeken teamleden

De Kwakel – Ben je het zat om elke avond thuis op de bank te zitten? Wil jij graag in teamverband sporten? Lijkt het je het leuk om samen met een enthousiaste groep dames elke week te trainen en een wedstrijd te softballen?

Dan is het Dames 3 team van HSV Thamen in De Kwakel op zoek naar jou. Kom gerust eens een paar keer meetrainen op maandagavond in De Brede School – Legmeer West in Uithoorn van 19.30 tot 21.00 uur.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Linda via een Whatsapp bericht naar 06-51679394. Ook voor andere leeftijden (dames, meisjes, heren en jongens) zijn er nog diverse mogelijkheden bij honkbal- en softbal-vereniging Thamen. Stuur voor meer info een e-mail naar Tc.Thamen@gmail.com.