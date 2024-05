Schietpartij in Kudelstaart: getuigen gezocht

Kudelstaart – Bij een schietpartij in Kudelstaart is dinsdag een gewonde gevallen. De schietpartij vond rond tien voor tien in de avond plaats aan de Bilderdammerweg toen een geparkeerde auto werd beschoten. Een jonge man is hierbij zwaargewond geraakt. De politie en ambulancepersoneel hebben eerste hulp verleend waarna hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Van de verdachte(n) ontbreekt ieder spoor. De recherche en Forensische Opsporing doen onderzoek. Iets gezien of gehoord? Bel 0900-8844!

Het linkerraam van de auto is door de schietpartij gesneuveld. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is na de eerste zorg met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Het parkeerterrein is afgesloten voor sporenonderzoek. De verdachte is met een auto op de vlucht geslagen. De politie is een klopjacht gestart, verderop in Kudelstaart werd een auto stil gezet en de inzittenden kregen handboeien om, na onderzoek blijken deze twee mannen er niets mee te maken te hebben en zijn weer vrijgelaten.

Foto credit: Inter Visual Studio / Michel van Bergen