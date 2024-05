Bewonersavond over verkeer in raadhuis Aalsmeer

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer werkt aan een Verkeerscirculatieplan (VCP) voor Aalsmeer en Kudelstaart. Aalsmeer groeit en het verkeer wordt drukker. Het VCP is bedoeld om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de gemeente te optimaliseren. Ideeën en ervaringen van inwoners zijn daarbij van harte welkom! Inwoners zijn daarom van harte uitgenodigd op de bewonersavond in het raadhuis op woensdag 29 mei. Van 19.00 tot 21.00 uur kunnen ervaringen en ideeën doorgegeven worden. Alle ideeën en ervaringen samen vormen de basis van het VCP. Inwoners kunnen de gemeente helpen om de lijst van mogelijkheden zo compleet mogelijk te maken. Opgeven voor de bewonersavond is gewenst. Dat kan via participatie.aalsmeer.nl.

Wat gebeurt er met alle ideeën?

Alle ideeën en ervaringen die zijn ingebracht worden verzameld. Deze worden samengevoegd met de ontwikkelingen die door de gemeente in beeld zijn en/of worden gebracht. Het totaalbeeld hiervan is het vertrekpunt voor het Verkeerscirculatieplan. Het is goed om te weten dat het doorgeven van ideeën en ervaringen niet in alle gevallen direct leidt tot een maatregel. Het VCP geeft inzicht in de richting waarin de gemeente zich de komende jaren kan ontwikkelen op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij is een goede balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Aalsmeer en Kudelstaart van groot belang. Bijdragen van inwoners helpen bij het goed in kaart brengen van de ideeën en ervaringen die er leven in de hele gemeente.

Online participeren

Ideeën en ervaringen kunnen ook tot en met maandag 10 juni doorgegeven worden op participatie.aalsmeer.nl. Dit kan het beste gedaan worden via een smartphone, vaste computer of laptop.

Foto: Rotonde bij de Zwarteweg. Foto: redactie