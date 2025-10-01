Snoeiboot vaart zaterdag uit in Aalsmeer!

Aalsmeer – De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren. Ook dit jaar zet de gemeente de snoeiboot in. Op zaterdag 4 oktober vaart de snoeiboot voor de tweede keer dit jaar uit om eilandeigenaren op de Westeinderplassen de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te voeren. De boot ligt weer op de vertrouwde locaties: van 9.00 tot 12.00 uur bij Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde en van 13.00 tot 16.00 uur bij Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug

Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. Om de eigenaren daarbij te helpen, biedt de gemeente de mogelijkheid om hun snoeiafval gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout en kluiten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijden en locaties niet afgemeerd ligt, is deze waarschijnlijk even aan het lossen. De boot komt dan zo snel mogelijk weer terug. Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kan contact opnemen met de servicedesk Aalsmeer/Amstelveen (veiligheid en handhaving, vaarwegbeheer en boswachter) via (297-387575 of mail naar info@aalsmeer.nl

Foto: De snoeiboot op de Westeinderplassen (aangeleverd).