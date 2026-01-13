Snertwandeling over de Historische Tuin

Aalsmeer – De Historische Tuin in Aalsmeer is tijdens de winter gesloten, maar opent toch enkele malen haar deuren voor speciale activiteiten. Deze maand staan er drie op het programma. Aanstaande zondag 18 januari organiseert de Tuin een gezellige en leerzame snertwandeling over het terrein van het tuinbouwmuseum in het Centrum. De wandeling onder leiding van een gids voert deelnemers langs bekende en verrassende planten en bloemen. Er is speciale aandacht voor gewassen die juist in de winter actief zijn. De wandeling duurt ongeveer een uur en wordt afgesloten met een heerlijke kop snert (erwtensoep). De start is om 13.00 uur en de kosten bedragen 8,50 euro (donateurs 6,50 euro), inclusief koffie of thee en de soep.

IJspret op Westeinder

Op zondag 18 januari is tevens de Film van de Maand van Stichting Oud Aalsmeer te zien in de veilingzaal van de Historische Tuin. De middag staat in het teken van historische films over ijspret in Aalsmeer, met onder andere schaatsen en ijszeilen op de Westeinderplassen. Aansluitend wordt een extra film vertoond over De Vlijt (1928–1952). De film start om 15.00 uur. De entree is gelijk aan een regulier museumkaartje (8,50 euro) en is gratis voor museumkaarthouders en donateurs van Historisch Aalsmeer.

Fruitbomen enten

Zaterdag 31 januari organiseert het museum de jaarlijkse workshop fruitbomen enten. Deskundigen van de Tuin laten zien hoe appels en peren worden geënt. Na een theoretische uitleg gaan deelnemers zelf aan de slag, waarbij ook het slijpen van de messen aan bod komt. Wie wil, kan eigen takken van een appel- of perenboom meenemen om een bestaande boom te enten, bijvoorbeeld als deze in een matige conditie verkeert. De workshop begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De kosten bedragen 17,50 euro en zijn inclusief koffie of thee. Reserveren voor de Snertwandeling en de workshop fruitbomen enten kan via: https://www.historischetuinaalsmeer.nl/bezoek/agenda/. Voor de filmmiddag is reserveren niet nodig.

Foto: Historische Tuin (aangeleverd)