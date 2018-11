Snelheidsduivels moeten rijbewijs inleveren

Aalsmeer – Op maandag 5 november heeft de politie tussen acht uur ’s morgens en vier uur in de middag snelheidscontroles gehouden op de Burgemeester Brouwerweg. In totaal passeerden 5.684 auto’s de meetapparatuur. Van dit aantal reden 390 bestuurders harder dan de toegestane 80 kilometer per uur. Allen kunnen een bekeuring thuis verwachten. De hoogst gemeten snelheid was 124 kilometer!

Tijdens de surveillance op zaterdag 3 november zijn op de Burgemeester Kasteleinweg twee automobilisten aan de kant gezet vanwege te hoge snelheid. Om half drie is een 21-jarige bestuurder uit Haarlem tot stoppen gemaand. Hij reed over de Kasteleinweg met een snelheid van liefst 112 kilometer, op het gedeelte waar 50 kilometer is toegestaan. Het rijbewijs van de jeugdige bestuurders is ingevorderd en hij zal zich moeten verantwoorden bij justitie.

Om tien over vijf is nog een snelheidsduivel betrapt. Een 24-jarige man uit Hoofddorp passeerde de politieauto met een snelheid van 109 kilometer per uur. Ook het rijbewijs van de Hoofddorper is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.