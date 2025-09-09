Sleutel van De Tuinen van Hornmeer overhandigd

Aalsmeer – Aannemer Thunnissen heeft maandag 8 september feestelijk de symbolische sleutel overhandigd aan wethouder Bart Kabout. Hiermee markeert Thunnissen de officiële oplevering van het nieuwbouwproject De Tuinen van Hornmeer. Deze groene, duurzame en waterrijke woonwijk aan de Meervalstraat is klaar voor haar nieuwe bewoners.

Een plan voor iedereen

Het plan, dat door Thunnissen werd gewonnen via een meervoudig onderhandse tender, omvat in totaal 80 woningen. Een doordachte mix van vrije sector woningen (zoals verandawoningen, parkwoningen, tuinwoningen, herenhuizen en vrijstaande villa’s), sociale koopwoningen voor starters, en levensloopbestendige appartementen voor ouderen.

Roel van Drongelen, directeur Thunnissen: “Met genoegen dragen we de symbolische sleutel van De Tuinen van Hornmeer over aan de gemeente Aalsmeer. We zijn trots dat we met dit project een toekomstbestendige woonwijk hebben gerealiseerd die niet alleen voldoet aan de woonvraag, maar ook inspeelt op klimaatuitdagingen en sociale verbinding stimuleert.”

Groen als uitgangspunt

De Tuinen van Hornmeer biedt bovendien een groene leefomgeving waarin bestaande waardevolle bomen zoveel mogelijk behouden zijn gebleven en waar nieuwe bomen, wandelpaden en speelplekken zijn geïntegreerd. Het ontwerp is met zorg afgestemd op de landschappelijke context van Aalsmeer: aaneengeschakelde pleintjes, tuinen en ontmoetingsplekken stimuleren sociale interactie en spelen, bewegen en ontmoeten staan centraal. “Met het realiseren van deze woningen voldoen we weer voor een deel aan de grote woningbehoefte in alle prijsklassen”, zegt wethouder Bart Kabout. “Bovendien zijn de woningen prachtig gelegen. Dichtbij voorzieningen als een Integraal Kindcentrum, het zwembad, het busstation, het Waterfront, het nieuwe park en sportgelegenheden.”

Klimaatadaptief

De klimaatadaptieve woonwijk is ontwikkeld door Thunnissen in samenwerking met Van Manen & Studio Pallesh (architectuur) en Bureau B+B (stedenbouw en landschap).

Groene daken, wadi’s, nestkasten en biodiversiteitsvriendelijke gevels zijn allemaal geïntegreerd in een architectonische eenheid gekenmerkt door horizontale gevelbanden, subtiele metselverbanden en geraffineerd kleurgebruik.