Sjors Sportief en Creatief boekje voor scholen

Aalsmeer – Afgelopen week trokken Jeroen en Kaylee van Team Sportservice er weer op uit om alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart te bezoeken. Met de kleurrijke Sjors Sportief en Creatief-boekjes gingen zij de scholen rond om de kinderen enthousiast te maken voor een nieuw schooljaar vol sportieve en creatieve avonturen. Voor het vijfde jaar op rij brengt het Sjors Sportief en Creatief-boekje een overzicht van sport-, beweeg- en culturele activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het initiatief bundelt het aanbod van zoveel mogelijk lokale verenigingen en aanbieders, zodat ouders en kinderen in één oogopslag kunnen zien wat er allemaal te doen is in de omgeving.

Overzichtelijk

“Door alle activiteiten overzichtelijk bij elkaar te brengen, maken we het voor kinderen en ouders gemakkelijk om nieuwe dingen uit te proberen”, vertelt Kaylee van Team Sportservice. “We hopen hiermee niet alleen het plezier in bewegen en creativiteit te stimuleren, maar ook kinderen de kans te geven om te ontdekken waar hun talenten liggen.”

Om verspilling van papier te voorkomen, ontvangt alleen het oudste kind binnen een gezin een boekje. Zo zorgen de scholen en Team Sportservice ervoor dat elk gezin met schoolgaande kinderen een exemplaar mee naar huis krijgt.

Op bezoek bij PCBS De Brug

Op woensdag 4 september gingen Jeroen en Kaylee samen met mascotte Sjors Sportief op bezoek bij PCBS De Brug in Aalsmeer. Daar werden de boekjes persoonlijk in alle klassen uitgedeeld – een feestelijk moment waar de leerlingen enthousiast op reageerden. Meer informatie over het aanbod en de mogelijkheid om aan te melden voor activiteiten op www.sjorssportief.nl.

Foto: Jeroen, Kaylee en mascotte Sjors Sportief op scholenbezoek (foto aangeleverd).