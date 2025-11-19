Sinterklaas en Pieten zaterdag in Kudelstaart

Kudelstaart – De spannendste tijd van het jaar staat weer voor de deur en er is geweldig nieuws voor alle kinderen in Kudelstaart. Sinterklaas en de Pieten komen aanstaande zaterdag 22 november rond 12.00 uur aan bij de Loswal aan de Herenweg. Na de aankomst gaan de festiviteiten door en kunnen alle kinderen van 4 tot en met 8 jaar terecht in Dorpshuis ‘t Podium voor een gezellige middag vol verrassingen en activiteiten. Om zeker te zijn van een gratis plekje wordt aangeraden om snel aan te melden via de website: sinterklaasinkudelstaart.nl. Boek een van de beschikbare tijdsloten. Wees er snel bij, want vol is vol. Ouders zijn welkom in de bar van het Dorpshuis, niet in de feestzaal bij de kinderen tijdens het tijdslot.

Sinterklaas blijft niet stilzitten na zijn aankomst. Op zaterdag 29 november zal hij schitteren in het winkelcentrum van Kudelstaart van 11.00 uur tot 13.00 uur. Kinderen krijgen de kans om met Sinterklaas en de Hoofdpiet op de foto te gaan. Vergeet je verlanglijstjes niet, want dit is de perfecte gelegenheid om ze persoonlijk aan de Sint te overhandigen.

Wil je Sinterklaas en zijn Pieten graag thuis verwelkomen? Dat kan ook! Ze zijn beschikbaar voor huisbezoeken. Reserveren is mogelijk via de website www.sinterklaasinkudelstaart.nl. Laat de festiviteiten maar beginnen en bereid je voor op een onvergetelijk en heel gezellig Sinterklaasfeest in Kudelstaart!

Foto: Aankomst Sinterklaas vorig jaar bij de Loswal. Foto: Stefan Pickee

