Sinterklaas bingo was weer groots spektakel!

Aalsmeer – Sinterklaas en een groep Pieten blijven altijd een weekje langer in Aalsmeer. Van alle kinderen wordt op 5 december afscheid genomen, maar de terugreis naar Spanje vindt pas een week later plaats. Sinterklaas sluit zijn bezoek al een groot aantal jaren af met een groots bingo-spektakel in een zaal vol liefhebbers van dit spelletje en alle komische acts die hier omheen worden vertoond.

Ook dit jaar weer voor een uitverkochte show, met zo’n 1.100 bezoekers in De Bloemhof afgelopen zaterdag 13 december. Sinterklaas kwam in allerlei gedaantes, van cowboy tot gangster, op het podium, liet met de Pieten en de hulp-sint het publiek meezingen en meedansen tijdens de verschillende optredens, waaronder ook een leuke act van het eigen K3 trio, en liep ter afsluiting met de Pieten de polonaise. Carnaval staat tot slot bijna voor de deur.

Vrolijk na een geweldige avond en blij met de gewonnen prijzen gingen de bezoekers rond middernacht naar huis. Maar niet natuurlijk voordat uitgebreid afscheid werd genomen van Sinterklaas en zijn vervolg en met de bevestiging dat de goedheiligman zich volgend jaar zeker weer gaat laten zien en horen in Aalsmeer. Van de opbrengst van het Sint Spektakel gaat een donatie gegeven worden aan het Emma kinderhuis.

Foto’s: www.kicksfotos.nl