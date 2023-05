Sing-In bij Da Capo’s Popkoor

Uithoorn – Da Capo’s Popkoor uit Uithoorn organiseert op 11 juni weer een Sing in voor iedereen, getiteld: ‘Sunny Sunday Singing”’ Hou je van zingen en wil je eens zien hoe te gek jouw stem in een Popkoor kan klinken? Dan ben je van harte welkom: kom lekker een hele dag zingen en ga de uitdaging met jezelf aan! Als klap op de vuurpijl wordt samen een mini concert gegeven, waar iedereen mag komen luisteren.

Kosten voor deelname zijn 30 euro, maar daar zit een uitgebreide lunch bij en natuurlijk koffie en thee met versnapering en heel veel gezelligheid. Eenthousiast? Aanmelden kan via de website www.popkooruithoorn.nl. Wees er snel bij, want de vorige Sing-in was snel volgeboekt.