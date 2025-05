Simone Alyssa: “Geluk is voor mij samen muziek maken”

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Simone Alyssa is hét nieuwe gezicht van de N201. Geboren en getogen in Aalsmeer koos zij op haar 17de voor Amsterdam. Voelde zich daar toch wat eenzaam en onbegrepen. Achteraf bleek het net iets te voorbarig om het ouderlijke huis al zo jong te verlaten. Maar haar avontuurlijke karakter heeft daar niet onder geleden. Zij woonde in meerdere landen, durfde vele uitdagingen aan. Wanneer de opdrachten weer waren afgerond en geslaagd ging zij op weg naar een nieuw avontuur. Het was haar honger naar leren en intuïtie volgen. Zo kwam het moment dat zich zich realiseerde; ‘Is dit nu waar ik echt gelukkig van wordt?’

Wanneer je aan zelfreflectie doet en eerlijk bent tegenover jezelf dan kun je vertrouwen op je intuïtie! En zo gebeurde dat ook. Na achttien jaar keerde zij weer terug naar Aalsmeer, bezocht op een avond de N201 raakte in gesprek met Sander Jongkind die op zoek was naar een nieuwe kracht en zo viel de puzzel geheel op zijn plek. Simone Alyssa had haar nieuwe uitdaging gevonden en het voelt dat dit niet voor maar ‘even’ is. “Aalsmeer voelt voor mij als een lange missie.”

Creatieve geest

Simone Alyssa schrijft haar eigen teksten, zingt en gaat met groot enthousiasme concerten in de N201 organiseren. Zij ziet zoveel mogelijkheden. Wat haar betreft worden die in de komende tijd alleen maar uitgebreid. Haar taalgebruik om mensen te enthousiasmeren naar de N201 te komen is origineel en spreekt aan. Zij maakt daarmee duidelijk dat voor haar voorop staat dat niets zo fijn dan met elkaar muziek maken en kunnen optreden voor een groot publiek. Sander en Simone Alyssa lijkt als koppel een gedroomde combinatie om van de N201 een creatief centrum te maken waar muziek-, dans- en kunstliefhebbers alle kansen krijgen om hun talenten te vergroten en te profileren.

Geluksroute

Simone Alyssa is iemand van het verbinden, krachten bundelen om met elkaar sterker te worden. Toen zij van de Geluksroute hoorde was het voor haar direct duidelijk ook zelf mee te doen. Als jong meisje bedacht zij al haar eigen liedjes maar het pad van een singer-songwriter is niet alleen een avontuurlijke maar ook lastige weg. Tot zij een producer tegenkwam die haar wist te overtuigen het podium op te gaan. Het is haar eerste optreden in Aalsmeer, zondag 25 mei is zij in de KunstKas (Aalsmeerderweg 325) rond 17.00 uur samen met de 16-jarige EmilySofie te beluisteren. Over wat voor haar Geluk betekent hoeft zij niet na te denken. “Geluk is voor mij wanneer alles op zijn plek valt met de juiste mensen op het juiste moment. Ik voel mij het meest gelukkig als ik daar een bijdrage aan kan leveren.” Kijk voor meer informatie over de Geluksroute op: www.geluksroute.nu.

Foto: Simone Alyssa op gitaar (aangeleverd).