Sfeervolle avond-intocht Sinterklaas in Aalsmeer

Aalsmeer – Dat Sinterklaas en de Pieten eerder in Aalsmeer zouden arriveren, bleek vrijdagavond 14 november niet tegen dovemansoren gezegd te zijn. De boodschap van de Sint dat de reis voorspoedig en dankzij de gereviseerde motor van de boot sneller verliep was gehoord en massaal waren kinderen en hun ouders naar de tuin van het Zorgcentrum aan de Ringvaart gekomen om Sinterklaas en de Pieten met lichtjes en lampions een warm welkom te geven. Dat het af en toe een beetje regende deerde hen niet.

De spanning steeg toen de verlichte boot van de Sint in beeld kwam en toen Sinterklaas voet aan wal zette, werd er spontaan voor hem gezongen. Na de ontvangst door burgemeester Gido Oude Kotte werd, met voorop de Pieten disco, in een stoet naar het Molenplein gelopen waar danspieten een vrolijk optreden verzorgden. Niet alleen de kinderen hadden lichtjes mee, ook een groot aantal Pieten had zich met lampjes versierd en Sinterklaas was goed te zien dankzij zijn verlichte mijter en staf.

Na afloop van de grootse ontvangst en het gezellige treffen bij de molen gingen de kinderen vrolijk met blije gezichten (en pepernoten) naar huis. Velen met de gedachte dat zaterdag nog een ontmoeting wachtte: Op bezoek in het Grote Huis van Sinterklaas in het Raadhuis. Hier mochten zij het verblijf van de Sint zien, de pakjeskamer bewonderen, dansen met de Pieten en als zij dat wilden met de Goedheiligman en de Pieten op de foto. De aankomst van Sinterklaas was anders dan andere jaren, maar is druk bezocht en kan zeker geslaagd en sfeervol genoemd worden!

Foto’s: www.kicksfotos.nl