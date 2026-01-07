Sfeervol concert Hobo String Band in Bacchus

Aalsmeer – De eerste sneeuw en het eerste optreden in het nieuwe jaar in Bacchus afgelopen zaterdag 3 januari. Een combinatie die wellicht ten koste zou gaan van het bezoekersaantal in het culturele café in de Gerberastraat. Komen alle kaartkopers en is de kou de reden dat de late-beslissers toch maar thuis blijven? De organisatie en de leden van de Hobo String Band waren hier enigszins huiverig over, maar dit bleek absoluut onnodig. Vrolijk stapten even over half negen de eerste bezoekers Bacchus binnen en kregen een warme en sfeervolle ontvangst. De temperatuur was aangenaam, de zaal gezellig ingericht met stoelen en sta-tafels en alle instrumenten stonden klaar om van gebruik te gaan maken.

Om negen uur precies startte het optreden voor, zoals verwacht, een goed gevulde grote zaal. De muziek van de Hobo String Band voldeed gezien het enthousiasme van de bezoekers en het applaus na ieder lied. Er werd vol overtuiging en netjes gespeeld, de muziek was op een prima geluidsniveau en vooral leuk om te zien was het onderlinge gunnen (bij solo’s) en samenspel van de bandleden. De bezoekers werden nog extra getrakteerd op een gastoptreden van Martijn Stuiver, die zowel in de eerste als de tweede set enkele nummers meespeelde op mandoline of gitaar.

Na afloop klonk een luid applaus en werd om meer muziek gevraagd, maar de bandleden vonden het welletjes. Tijd voor het publiek en de bandleden zelf om rustig en veilig naar huis te gaan tijdens deze winterse avond/nacht. De meeste bezoekers kwamen weliswaar uit Aalsmeer en directe omgeving, maar enkele bandleden wachtte nog een lange reis, onder andere naar Beets, Baarn en Hilversum. Dick (zang en gitaar), Leen (fiddle en mandoline), Sander (gitaar en banjo), Jan-Erik (peddlesteel gitaar en zang), Peter (bas), Tristan (drums) en Joseph (toetsen en zang) kijken terug op een geslaagd optreden en zij hopen dat de bezoekers ook genoten hebben.

Traditie?!

In deze goed nieuws, al enkele jaren luidt de Hobo String Band het nieuwe jaar in met een optreden in Bacchus en volgend jaar hoopt de band weer deze eerste zaterdag op het podium van het culturele café te mogen staan. “Wij willen er wel een traditie van maken”, aldus Dick. “Samen met bezoekers, vrienden en familie het nieuwe jaar muzikaal starten. Dus, hopelijk tot volgend jaar.”

Foto: De Hobo String Band met gastmuzikant Martijn. Foto: Redactie Aalsmeer