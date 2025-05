Selma Visscher in Theater Piet Mondriaan

Abcoude – In Theater Piet Mondriaan, Broekzijdselaan 46, vindt zaterdag 24 mei om 20.15 uur een optreden plaats van Selma Visscher. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Selma Visscher koos ooit voor de panfluit toen haar moeder al haar kinderen een muziekinstrument liet kiezen. Maar toen ze werd aangenomen voor de panfluitstudie op het conservatorium bedacht ze dat ze ook zonder die fluit kon bestaan. Ze ging naar de toneelschool, bleek echter geen talent te hebben als actrice, maar wel voor een podium want een maand later won ze het Groninger Studenten Cabaret Festival en stond ze nog datzelfde jaar in de finales van het Amsterdams Kleinkunst Festival en Cameretten.

Nieuwe invulling

Na haar reis langs de toneelschool en cabaretfestivals is Selma Visscher nu aanbeland bij haar allereerste avondvullende solovoorstelling ‘Ik kijk liever’. Ze durft heel klein te zijn op het podium, vooral in haar liedjes laat ze haar kwetsbare kanten horen. Ze vertelt over haar jeugd in Emmen, over haar leven als echtgenote van een man die de hele dag zit te gamen en waarmee ze geen gesprek kan voeren, omdat ze eerst moet wachten ‘tot-ie dood is’. En over haar eenzaamheid die ze te lijf gaat door Google vragen te stellen, en er dan achter te komen dat ze niet de enige is die deze vragen stelt. Met een muzikale comedyshow geeft ze een nieuwe invulling aan het genre ‘stand-up’.

Op de foto: Met een muzikale comedyshow geeft Selma Visscher een nieuwe invulling aan het genre ‘stand-up’. Foto: Anne van Zantwijk.