Sedumdak op appartementen de Posterijen

Aalsmeer – In 2022 werden de appartementen van de Posterijen opgeleverd, een project dat vanaf het begin duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Dit appartementencomplex onderscheidt zich door zijn energie neutrale ontwerp, wat betekent dat het gebouw evenveel energie opwekt als het verbruikt. De appartementen hebben een minimale ecologische voetafdruk.

Waterbewust en toekomstbestendig

Een van de bewoners is diep in de materie van sedumdaken en subsidies gedoken. Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van een sedumdak van 160 vierkante meter. Er is een subsidie aanvraag gedaan voor het Groenblauw buurtidee van het Hoogheemraadschap Rijnland. Dit staat voor de woonomgeving waterbewust en toekomstbestendig te maken. Afgelopen week is het dak door enkele bewoners aangelegd. Ook zijn er 27 vierkante meter tegels gewipt op het binnenplein en vervangen door sedum.

Sedum is een vetplantje dat weinig onderhoud vereist en goed gedijt in diverse weersomstandigheden en biedt tal van voordelen voor zowel de bewoners als de omgeving: Sedum is een goede manier op water op de slaan (klimaataddaptief) en zorgt voor koelte in de zomer (hittestress). Sedum verhoogt de groene uitstraling van het gebouw. De planten op het dak helpen bij het opnemen van CO2 uit de lucht, wat schonere lucht en dus een gezondere leefomgeving oplevert. Sedum daken bieden een leefomgeving voor verschillende soorten insecten en vogels, wat de biodiversiteit bevordert. Sedum neemt ook fijnstof op. Dit is gezien buurman Schiphol een goede zaak.

Duurzaam en groener

Dankzij het nul op de meter, regentonnen en sedum daken op het binnenplein dragen deze woningen bij aan een duurzamere en groenere toekomst. De VvE vraagt zich af of de gemeente Aalsmeer zich ook niet moet beraden op een subsidie voor sedumdaken voor inwoners, zeker gezien de opname van fijnstof met de nabijheid van Schiphol.

Foto: Sedumdak voor de Posterijen (aangeleverd)