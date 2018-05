SCW organiseert 1e penaltytoernooi

Rijsenhout – Op tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, organiseert SCW Rijsenhout het eerste penaltytoernooi. Het toernooi gaat om 13.00 uur van start, eindigt rond 17.00 uur en is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.

Teams kunnen bestaan uit buren, familie, vrienden, vriendinnen, voetbalteams, bedrijven en meer. Een team mag bestaan uit minimaal vijf en maximaal zes personen. Er zal in twee categorieën worden geschoten op het doel, namelijk 12 tot 15 jaar en 16 jaar en ouder. Na afloop is er uiteraard nog tijd voor een hapje en een drankje. Bij voldoende aanmeldingen wordt aansluitend een barbecue georganiseerd. En om het allemaal nog gezelliger te maken zal de Rijsenhoutse zanger Dennis Wijnhout voor de muzikale klanken zorgen tijdens deze dag.

Wil jij en je teamgenoten kans maken op die geweldige wisselbeker en de eeuwige roem? Schrijf je dan vóór 14 mei in via penaltytoernooi@scwrijsenhout.nl. De kosten van deelname zijn 2,50 euro per persoon en dit bedrag is inclusief één consumptie.