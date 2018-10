Schrijver Harald Timmer bezoekt Jozefschool

Aalsmeer – De Kinderboekenweek van 2018 had dit jaar als thema Vriendschap. De Kinderboekenweek heeft voornamelijk als doel kinderen gemotiveerd te krijgen en te houden tot het lezen van (nieuwe) boeken. Ook de Jozefschool in de Gerberastraat besteed graag aandacht aan deze speciale week, want wat is er nou leuker dan weg te dromen in de wereld van boeken en lezen.

Schrijver Harald Timmer, bekend van boeken als ‘het Wiebelmannetje’ en ‘Stekel en Potlood’, heeft een bezoek gebracht aan de school.

Hij heeft voorgelezen in hal aan de onderbouw en is in de klassen van de bovenbouw geweest om voor te lezen en te vertellen over zijn werk als schrijver. Na schooltijd was er de mogelijkheid boeken van hem te kopen en te laten signeren en hier werd gretig gebruik van gemaakt!