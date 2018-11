Schoolhandbaltoernooi: Super geslaagd!

Aalsmeer – Zaterdag 3 november was het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi in de Bloemhof voor alle scholen uit Kudelstaart en Aalsmeer. Ook dit jaar weer heel veel inschrijvingen, liefst 37 teams bestaande uit ongeveer 300 kinderen bij elkaar.

Om 8.30 uur begon de warming up en de kinderen waren direct lekker enthousiast. Om 9.00 uur gingen de eerste wedstijden van start voor de groepen 3 tot en met 5. Een lekker drukke Bloemhof met veel supporters.

Om 11.45 uur waren de leerlingen uit de groepen 6 en 7 aan de beurt en zij speelden op een groot veld. Ook hier veel mooie wedstijdjes gezien en hele enthousiaste kinderen. Tot slot mocht om 14.30 de groepen 7 en 8 tegen elkaar strijden. In sommige poules was het super spannend tot de laatste minuut. Vooral poule H was spannend. In deze poule waren er drie teams geëindigd met hetzelfde aantal punten en moest het doelsaldo bepalen wie de winnaar was.

RKDES en Green Park Aalsmeer willen alle kinderen bedanken voor het meedoen, alle supporters voor de aanmoedigingen en alle vrijwilligers voor hun inzet. Het was weer een super geslaagd toernooi.

Foto: www.kicksfotos.nl