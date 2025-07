Scholieren blij met oogst uit De Smikkeltuin

Kudelstaart – De vakantie is begonnen, kinderen hoeven voorlopig niet meer naar school. Dat is natuurlijk heerlijk, na een heel jaar hard werken en leren zijn ook kinderen aan wat anders toe dan lessen volgen. Het punt is dat de schooltuin zich daar niks van aantrekt. Die doet niet aan vakantie, daar groeit alles gewoon door. En flink ook, want warme dagen in combinatie met een regenbui vinden planten heerlijk, die doen dan extra hun best om groter te worden. Dus moet er, vakantie of niet, gewoon geoogst worden in De Smikkeltuin.

Vorige week konden de kinderen van de Antoniusschool en de OBS, die een schooltuintje hebben, samen met hun ouders groenten komen plukken. Dat gebeurde onder toezicht en advies van de opa’s want niet alles kon de grond uit. Worteltjes en boerenkool bijvoorbeeld moeten nog verder groeien en ook de andijvie is nog niet aan de beurt. Vlak voor de vakantie is er nog nieuw gezaaid, want slakken en kraaien vinden die groente ook lekker en helaas weten die de schooltuin ook te vinden. Maar de komkommertjes en de courgettes waren er klaar voor en ook de bieten en boontje mochten mee.

De eerste oogstavond zat het weer niet mee. Wel een lekkere temperatuur, maar ook flinke buien. De die-hards lieten zich door het weer niet tegenhouden, die kwamen gewapend met paraplu en op rubberlaarzen om aan de slag te gaan in hun tuintje. Ze gingen blij met een tas vol gezondheid naar huis.

Foto’s: Truus Oudendijk