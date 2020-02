Schaatswedstrijden om ‘Kees Jongert’ bokaal

Regio – Zaterdag 15 februari organiseert ijsclub Kees Jongert voor de 36e keer de jaarlijkse schaatswedstrijden om de ‘Kees Jongert’ bokaal op de kunstijsbaan Haarlem. De deelnemende verenigingen zijn die verenigingen die wekelijks trainen op de kunstijsbaan aangevuld met een aantal gastverenigingen. Er wordt door de dames en heren, van pupil tot veteraan, gestreden op maar liefst 27 onderdelen over afstanden van 500 tot 5000 meter. Ook dit jaar staat er weer een ploegenachtervolging op het programma. Iedere vereniging stuurt zijn beste rijder/ster per onderdeel de baan op. In feite mag de winnaar zich clubkampioen van de kunstijsbaan Haarlem noemen.

IJsclub Ter Aar werd vorig jaar winnaar van de felbegeerde ‘Kees Jongert’ bokaal, een verzilverde noor. IJsclub VZOD uit Kudelstaart werd winnaar van de runner-up trofee, een verzilverde doorloper. Deze laatste prijs gaat naar de club die de meeste progressie heeft gemaakt ten opzichte van het voorgaande jaar. IJsclub Nut en Vermaak uit Leimuiden werd de winnaar van de pursuit (ploegenachtervolging).

De deelnemende verenigingen zijn: IJsclub Centrum uit Oostzaan, IJsclub Zwanenburg, IJsclub Hard Gaat IE uit Landsmeer, Noordwijkse IJsclub, IJsclub Haarlem, Schaatstrainingsgroep Ter Aar, IJsclub Nova Zembla uit Spaarndam, Schaatstrainingsgroep Zaanstreek uit Koog aan de Zaan, IJsclub Nut en Vermaak uit Leimuiden, Alkmaarsche IJsclub, IJsclub V.Z.O.D. uit Kudelstaart, IJsclub de Blauwe Beugel uit Rijsenhout en IJsclub Kees Jongert uit Heemskerk.

De wedstrijden beginnen om 17.00 uur en de toegang tot deze wedstrijden die voor de 36e keer worden verreden is gratis. Alle clubs rekenen op de steun van hun trouwe leden en supporters, zodat de rijders/-sters optimaal gemotiveerd aan de start verschijnen om hun beste seizoenprestaties te laten klokken en zo de benodigde punten voor hun club kunnen binnen halen.