SCAU presenteert… ‘Dansen op vier handen’

Uithoorn – Het gaat weer beginnen! Op zondag 15 september a.s. vindt de opening van het nieuwe culturele seizoen 2024-2025 plaats in De Schutse te Uithoorn. De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) timmert al sinds 1993 aan de weg met kwalitatief hoogstaande evenementen op het terrein van kleinkunst en klassieke muziek tegen zeer lage toegangsprijzen.

Seizoensopening

De seizoensopening belooft spectaculair te worden. ‘Dansen op vier handen’ is de titel die pianisten Helena Basilova en Irina Parfenova aan hun afwisselende programma hebben gegeven – en dat gaan moeder en dochter zeker doen: met vier handen dansen op de piano. Ze zijn geen onbekenden in de regio en zijn allebei super muzikaal.

Walsen, dansen en tango’s

Irina en Helena beginnen met vier heerlijke walsen uit de Notenkraker-suite van Tsjaikovsky (1891), gevolgd door het dansante Divertimento voor vier handen uit 1940 van de Nederlandse componist Leo Smit. Brahms kan natuurlijk niet ontbreken: we horen een selectie uit zijn Walsen opus 39 (1866). Na de pauze laat Helena het publiek kennismaken met nieuwe muziek: drie ‘Water Dances’ van de Japanse componiste Karen Tanaka uit 2011. Daarna voegt Irina zich weer bij haar dochter achter de vleugel en spelen zij samen virtuoze tangomuziek van Astor Piazolla: De vier seizoenen (1965) oftewel ‘Las Cuatro Estaciones Porteñas’. Daarin verklankt Piazolla de vier seizoenen in zijn geliefde Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. In deze tango’s verwijst hij geregeld naar Vivaldi’s ‘De vier jaargetijden’.

Kaartverkoop en informatie

Abonnementen en losse kaarten zijn online te bestellen via de website van de SCAU: www.scau.nl. Een passe-partout voor alle acht evenementen/concerten kost € 100,–; dat is per concert slechts € 12,50! Verder is een keuze-abonnement mogelijk van zes of vier activiteiten. Losse kaarten à € 17,50 (jongeren tot en met 16 jaar: € 10,–) zijn ook te koop in de boekhandels Read Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein) of een half uur voor aanvang bij de kassa aan de zaal. Het concert op 15 september 2024 begint om 14.30 uur en wordt gehouden in De Schutse te Uithoorn; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Toelichtingen bij het programma en biografieën van de musici zijn te vinden op www.scau.nl.

Foto is aangeleverd.