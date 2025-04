Illegale sigarettenfabriek ontdekt, 2 aanhoudingen

Aalsmeer – Een illegale sigarettenfabriek, circa 4,5 miljoen sigaretten, ongeveer 2800 kilogram aan tabak, diverse andere materialen voor het produceren van illegale sigaretten en twee aangehouden verdachten. Dat is de opbrengst van een politieonderzoek in samenwerking met de gemeente Aalsmeer en de Douane.

Verdachte situatie

Het begon met een melding van een verdachte situatie bij een bedrijfspand in Aalsmeer. De gemeente besluit als toezichthouder samen met de politie een controle uit te voeren op dinsdag 13 maart. Tijdens die controle zien ze dat er met elektriciteit gerommeld is en er in het pand meerdere hokken gemaakt zijn waar in werd geslapen. Ook zijn er meerdere aanwijzingen dat er in het pand op illegale wijze sigaretten geproduceerd worden. Het team van het Netwerk Ondermijning Mainports stelt direct samen met de Douane een onderzoek in. Tijdens dit onderzoek komen ze ook uit bij een bedrijfspand in Amstelveen. Daar worden miljoenen sigaretten, tabak en andere materialen aangetroffen. Na de vondst neemt het ‘smoke’-team van de FIOD en de Douane het onderzoek over. Alle goederen, sigaretten en tabak zijn in beslag genomen. Er zijn meerdere vrachtwagens nodig om de panden leeg te halen. Twee verdachten, mannen van 36 en 37 jaar met een Armeense nationaliteit, zijn aangehouden.

Veilig en leefbaar

“Wijken en buurten moeten veilig en leefbaar zijn”, zo stelt de politie in het persbericht. “Diverse overheidsinstanties proberen zo veel mogelijk ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Inwoners, ondernemers of (ver)huurders kunnen helpen. Zijn er zaken die afwijken of op een andere manier opvallen? Meld het dan bij de gemeente of de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.”