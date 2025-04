HV Aalsmeer richt zich op Handbal NL League

Aalsmeer – Het is Heren 1 van HV Aalsmeer net niet gelukt om de finale van de Super Handball League te bereiken. In de halve finale was Visé de tegenstander van Aalsmeer en dat de teams aan elkaar gewaagd waren, blijkt wel uit de uitslag van beide wedstrijden. Zaterdag 29 maart werd in Wezet (België) gelijk gespeeld (29-29) en ook de thuiswedstrijd in De Bloemhof met veel aanmoediging vanuit het publiek de volgende dag, zondag 30 maart, leverde voor beide teams geen winst op (28-28). Penalty’s moesten uiteindelijk de beslissing bepalen en dit ‘kunstje’ beheerste het Belgische Visé beter. Maar zelfs deze eindbepaling was, net als beide wedstrijden, bijzonder spannend.

Vaidas Trainavicius wist zondag voor Aalsmeer het vaakst doel te treffen, elf maal, en werd uitgeroepen tot Man of the Match. Ook Donny Vink, die na dit seizoen stopt met handballen, was met acht treffers eveneens weer van grote waarde voor Aalsmeer.

Het Heren 1 team kan zich met opgeheven hoofd gaan richten op de Nederlandse competitie. “We gaan door, op naar de Handbal NL League en de beker”, aldus de handballers. Quintus Op zondag 13 april is Houten thuis in De Bloemhof vanaf 15.00 uur de eerste tegenstander van Aalsmeer Heren 1. Donderdag 17 april speelt Aalsmeer uit tegen Hurry Up vanaf 20.15 uur, vrijdag 25 april komt Bevo vanaf 20.00 uur naar De Bloemhof, zaterdag 3 mei gaat Aalsmeer het uit opnemen tegen Lions vanaf 19.00 uur en zaterdag 17 mei start om 19.00 uur de ‘strijd’ tegen Volendam.

Foto: www.kicksfotos.nl