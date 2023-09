SCAU presenteert: ‘Abba Extra Small’

Regio – Op zondag 17 september a.s. organiseert de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) het openingsconcert van het culturele seizoen 2023-2024 – en wat voor een opening! Beatrice en Vera van der Poel, begeleid door jazzpianist Leo Bouwmeester, brengen het theaterconcert ‘ABBA XS’ (XS = Extra Small). De aanvangstijd is 14.30 uur. De locatie is als vanouds De Schutse in Uithoorn; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open.

Over stalkers, sleutelparty’s, hits en haat…

De zussen Beatrice en Vera van der Poel kruipen in de huid van de blonde Agnetha en rode Anni-Frid. Ze brengen het repertoire van ABBA op een bijzondere manier, zoals de liedjes geschreven zijn, zingend bij de piano. De dames vertellen bovendien het verhaal van ABBA. Het succes, de roddels, stalkers, het drama, de achterklap, sleutelparty’s en de wrok – alles wat je altijd al wilde weten over ABBA. Dancing Queen, The Winner Takes It All, Knowing Me Knowing You, Voulez Vous, SOS en natuurlijk Mama Mia! ABBA XS is een feest der herkenning en voor elke generatie een heerlijke middag met tijdloze hits.

De zussen Van der Poel

De zusjes Van der Poel hebben de fabuleuze zusjessound en zongen samen in de jaren negentig in de band Beeswamp, waarmee ze ook in Amerika optraden. Vera is al jaren docente zang aan het conservatorium en maakte furore met haar elektropop band Mimezine. Ze trad ook op met de Nits en het strijkkwartet Zapp. Momenteel toert ze met een programma over Joni Mitchell: All I Want Is Joni… Beatrice heeft vijf albums en diverse theaterconcerten op haar naam staan met Nederlandstalige repertoire. Ze werkt(e) o.a. met Maarten van Roozendaal, Marcel de Groot, Paul de Munnik , Bob Fosko, Mike Boddé en auteur Thomas Verbogt. Ze trad diverse keren op op het North Sea Jazz Festival.

Informatie en kaartverkoop

Abonnementen en losse kaarten zijn te koop via de website van de SCAU: www.scau.nl Daar is ook alle informatie over het programma en de artiesten te vinden. Losse kaarten zijn ook te koop in de boekhandels Read Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein) Jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts € 10,00. Bij problemen en vragen kunt u terecht bij het secretariaat van de SCAU via e-mail: secretariaat.scau@gmail.com