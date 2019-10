Sarah Liberman geeft concert bij LEG

Aalsmeerderbrug – Op 25, 26 en 27 oktober is Sarah Liberman weer in Nederland voor concerten die onder andere haar nieuwe album laten horen. Steeds meer mensen ontdekken Sarah Liberman en haar muziek. De aanbiddingsleidster geeft leiding aan Ascend Carmel Worship; een aanbiddingsgemeenschap in Israël. Ze geldt als een bekende stem in het ‘messianic worship’ genre, wat de centrale plaats van het joodse volk en het land Israël in geloof en aanbidding laat horen. Sarah werkte onder andere mee aan Paul Wilburs recente cd ‘Roar From Zion’, waar ze het lied ‘Great Is The Lord (Hallelujah)’ zong.

Het is niet moeilijk om het enthousiasme voor Sarah en haar stijl van aanbidding te verklaren. Ze geeft woorden aan het geloofsleven die gericht zijn op verdieping en doet dat met een vreugde die aanstekelijk is. Het klinkt door in zowel haar Engelse als Hebreeuwse teksten. Nederland heeft een primeur: de eerste live optredens van Sarah Liberman wereldwijd met een geheel nieuw repertoire! Voor de begeleiding tijdens de concert draagt het projectkoor The Choir Company onder leiding van Maarten Wassink zorg. Eén van de drie concerten in Nederland is bij de Levend Evangelie Gemeente (LEG) aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug en wel op zondag 27 oktober vanaf 20.00 uur. Kaarten voor deze aanbiddingsavond met Sarah Liberman en het projectkoor zijn te bestellen via www.eventsforchrist.nl of telefonisch via 0297-237172.