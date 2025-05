Samenwerkingsagenda Rijnland en Aalsmeer

Aalsmeer – Op maandag 26 mei ondertekenden wethouder Sven Spaargaren en hoogheemraad Jan de Vries een strategische samenwerkingsagenda. Hierin leggen gemeente Aalsmeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de periode 2025-2033 vast hoe zij samen komen tot een robuust, duurzaam en klimaatbestendig watersysteem. Belangrijke thema’s voor samenwerking zijn het vergroten van de klimaatadaptatie, het verbeteren van de waterkwaliteit en integrale gebiedsontwikkeling. Op basis van deze agenda zullen onderzoeks- en uitvoeringsprojecten worden uitgevoerd.

Uitdagingen

Hoogheemraad Jan de Vries: “Deze ondertekening markeert de constructieve en prettige samenwerking die er al jaren is tussen Rijnland en gemeente Aalsmeer. En deze samenwerking is van groot belang. Want alleen als we samenwerken kunnen we de uitdagingen van nu en de toekomst aan, zoals extremer weer, droogte en wateroverlast.” Zo leggen Rijnland en Aalsmeer in deze nieuwe samenwerkingsagenda vast dat bij nieuwbouwontwikkelingen in Aalsmeer gezamenlijk wordt ingezet op een klimaatbestendig watersysteem dat pieken op kan vangen en het water langer vast kan houden.

Toekomstbestendige aanpak

Wethouder Sven Spaargaren: “Onze waterrijke omgeving is verweven met onze identiteit, onze leefomgeving en onze toekomst. De uitdagingen waar we voor staan – van klimaatadaptatie tot ruimtelijke ontwikkeling – vragen om een integrale, flexibele en toekomstbestendige aanpak. Daarnaast willen we onze wateromgeving graag mooi en groen houden. Precies dat is wat deze agenda allemaal biedt.”

Foto: Jan de Vries (links) en Sven Spaargaren (rechts) ondertekenden de samenwerkingsagenda bij de Westeinderplassen bij Aalsmeer, een van de meren in Rijnlands gebied waar Rijnland maatregelen heeft uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren (foto aangeleverd).