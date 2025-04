Samenwerking duurzame gebiedsontwikkeling verlengd

Aalsmeer – Greenport Aalsmeer en Rabobank verlengen hun samenwerking op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling in de tuinbouwgebieden in de regio Aalsmeer. De ondertekening vond op woensdag 2 april plaats bij Bunnik Bromelia in De Kwakel.

Door de samenwerking, die in 2023 is gestart, zijn er al concrete stappen gezet richting een toekomstbestendige glastuinbouw in het gebied. Zo zijn er verkenningen uitgevoerd naar warmtenetten voor PrimA4a en De Kwakel-Kudelstaart en is er een gebiedsvisie opgesteld voor De Baan en Sotaweg (Kaag en Braassem).

Met de verlenging van de overeenkomst kunnen beide partijen deze inspanningen verder voortzetten en intensiveren.Volgens Ruud Knorr, directeur van Greenport Aalsmeer, is duurzame gebiedsontwikkeling een belangrijk speerpunt. “We hebben met Rabobank al mooie stappen gezet om de tuinbouwgebieden in deze regio toekomstbestendig te maken. Er zijn nu bijvoorbeeld twee concrete projecten in ontwikkeling om de restwarmte van datacenters toepasbaar te maken voor de glastuinbouwgebieden PrimA4a en De Kwakel-Kudelstaart. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Energiecoöperatie PrimA4a en voor De Kwakel-Kudelstaart is de oprichting van een soortgelijk samenwerkingsverband in ontwikkeling. Met de verlenging van deze overeenkomst kunnen we de verduurzaming van de glastuinbouw versnellen en ondernemers beter ondersteunen.”

Esther Karens-Rademakers, accountmanager Food & Agri bij Rabobank, beaamt dit: “Het verduurzamen van het landelijk gebied en het ondersteunen van de tuinbouwsector is voor Rabobank een belangrijk thema. De voortzetting van deze samenwerking met Greenport Aalsmeer biedt ons de kans om de ondernemers in de regio verder te helpen met hun verduurzamingsslag.”

Met de verlenging van deze overeenkomst kan Greenport Aalsmeer de aanpak in de glastuinbouwgebieden verder intensiveren en uitbreiden. Zo vindt er op dit moment – mede met steun vanuit de provincie Noord-Holland – ook een verkenning plaats naar het toepassen van datacenterwarmte voor de verduurzaming van bloemenveiling Royal FloraHolland en het aanleggen van een warmtenet naar de Noorder Legmeerpolder in Amstelveen.

Foto: Greenport Aalsmeer (aangeleverd)