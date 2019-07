Samen levens redden met een buurt AED

Mijdrecht – Samen met een aantal buren is de heer J.M. Steenbergen uit Mijdrecht een actie gestart om een AED te kunnen aanschaven voor in ‘zijn’ buurt oftewel de buurt Hofland Zuid. De heer Steenbergen woont in de Bisschop Koenraadstraat 88 en als het allemaal lukt komt de AED in het appartementencomplex aldaar te hangen, in de centrale hal. Hij wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners en is dan dag en nacht bereikbaar. waar iedereen, indien nodig, er dag en nacht bij kan.

Wat is de bedoeling? Het geld inzamelen gaat via het crowdfunding platform BuurtAED.nl

BuurtAED.nl is een initiatief van de Hartstichting en Philips, om Nederland veiliger te maken. Met een speciale bijdrage van Philips wordt er al 1075 korting gegeven bij de aanschaf. De buurt moet dan nog 1660,00 zelf bij een brengen. Elke bijdrage, groot of klein is welkom

Waarom

Een AED in de buurt is van levensbelang, want snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden, Een AED is een apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen kan brengen bij een hartstilstand. In Hofland Zuid in Mijdrecht is geen AED die dag en nacht bereikbaar is en de heer Steenbergen vindt dat dat moet veranderen.

Elke week krijgen mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Vaak totaal onverwachts, in of in het huis. Binnen 6 minuten reanimeren en een EAD gebruiken, verhoogt de overlevingskans aanzienlijk. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Met een BuurtAED maak je je buurt dus veiliger.

Hoe bijdragen

Ga naar BuurtAED.nl Zoek de actie: Bisschop Koenraadstraat. Kies doneert en bepaal jouw bedrag. Doneer met naam of anoniem. Betaal eenvoudig via iDeal