Samen koken en eten in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – De komende weken staat Buurthuis Hornmeer in het teken van koken, eten en samen gezellig tafelen. Verschillende activiteiten brengen buurtgenoten en inwoners uit heel Aalsmeer bij elkaar rond de eettafel.

Buurtmaaltijd

Op de dinsdagen 9 en 23 september worden buurtmaaltijden gehouden. Vanaf 17.15 uur is er inloop, waarna om 18.00 uur gezamenlijk wordt gegeten. Vrijwilligers bereiden een gezonde en verse maaltijd die genuttigd kan worden met buren, vrienden en familie. Deelname kost €8 per persoon en aanmelden via activiteitenhornmeer@gmail.com is verplicht. Let op: in de flyer stond per ongeluk een verkeerde datum, de juiste data zijn 9 en 23 september.

Burendag ontbijt

Ook op Burendag, zaterdag 27 september, staat samen eten centraal. Om 10.00 uur wordt een feestelijk ontbijt geserveerd. Dit ontbijt is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk via activiteitenhornmeer@gmail.com. Burendag is een landelijk initiatief dat draait om elkaar ontmoeten en het versterken van de buurt. Want goede buren doen ertoe.

Kinderkookcafé

Voor kinderen tussen 10 en 14 jaar is er op zondag 5 oktober het Kinderkookcafé. Vanaf 15.30 uur steken de jonge koks zelf de handen uit de mouwen in de keuken. Samen bereiden zij een gezond en lekker diner, dat om 18.00 uur wordt uitgeserveerd aan de ouders. Een leerzame en gezellige ervaring, voor slechts €5 per persoon. Ook hiervoor is aanmelden verplicht via activiteitenhornmeer@gmail.com.

Met deze activiteiten laat Buurthuis Hornmeer zien hoe koken en samen eten mensen dichter bij elkaar brengt. Niet alleen buurtgenoten uit de Hornmeer, maar iedereen uit Aalsmeer is welkom om mee te doen, elkaar te ontmoeten en samen te genieten van gezelligheid en lekker eten.